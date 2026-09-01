Du côté de Leipzig Église de Cadolive Cadolive

Informations pratiques

Cadolive

JEP Du côté de Leipzig

Dimanche 20 septembre 2026 de 17h à 18h30. Église de Cadolive Montée de l’Église Cadolive Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Un voyage musical et temporel…

Grande ville commerçante, Leipzig vient de découvrir le café. Pour déguster la nouvelle boisson à la mode tout en discutant politique, philosophie et arts, on se rend dans des cafés tel l’établissement de Monsieur Zimmermann. Chaque vendredi après-midi, c’est là qu’entre chocolat, viennoiseries et café, Telemann et Bach présentaient pour la première fois des œuvres qui nous émerveillent encore trois siècles plus tard.



Le temps d’un concert, clavecin, flûte, violon et viole de gambe improvisent et concertent avec virtuosité pour vous transporter dans le fameux établissement de Monsieur Zimmermann. .

Église de Cadolive Montée de l’Église Cadolive 13950 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 87 89 75 cafezimmermann@gmail.com

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English :

A musical journey through time…

L’événement JEP Du côté de Leipzig Cadolive a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile