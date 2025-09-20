Du Côté de Puy Blanc fête ses 30 ans, spectacle à Assier chroniques du pays chevelu, Assier

Du Côté de Puy Blanc fête ses 30 ans, spectacle à Assier chroniques du pays chevelu, Assier samedi 20 septembre 2025.

Du Côté de Puy Blanc fête ses 30 ans, spectacle à Assier chroniques du pays chevelu,

yourte Reissa Assier Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Lecture théâtralisée du livre « Sortie 56 » de Jean Pauly avec Christèle Marin ; Ils présentent une lecture à double voix d’une douzaine de chroniques ponctuées de chansons et de courts extraits musicaux

Lecture théâtralisée du livre « Sortie 56 » de Jean Pauly avec Christèle Marin ; Ils présentent une lecture à double voix d’une douzaine de chroniques ponctuées de chansons et de courts extraits musicaux. Expo des photos du livre « sortie 56 » dans la yourte.

Dans le cadre des 30 ans de l’association « Du côté de Puy-Blanc ». .

yourte Reissa Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 51 88 13 65 cafcausse@reissa.fr

English :

Staged reading of the book « Sortie 56 » by Jean Pauly with Christèle Marin; they present a double-voice reading of a dozen chronicles punctuated by songs and short musical extracts

German :

Theatralische Lesung aus dem Buch « Sortie 56 » von Jean Pauly mit Christèle Marin; Sie präsentieren eine zweistimmige Lesung aus einem Dutzend Chroniken, die von Liedern und kurzen Musikausschnitten unterbrochen werden

Italiano :

Lettura scenica del libro « Sortie 56 » di Jean Pauly con Christèle Marin; presentano una lettura a doppia voce di una dozzina di cronache punteggiate da canzoni e brevi estratti musicali

Espanol :

Lectura dramatizada del libro « Sortie 56 » de Jean Pauly con Christèle Marin; presentan una lectura a doble voz de una docena de crónicas puntuadas por canciones y breves extractos musicales

L’événement Du Côté de Puy Blanc fête ses 30 ans, spectacle à Assier chroniques du pays chevelu, Assier a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Lacapelle Marival