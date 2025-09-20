Du côté des enfants au musée des Vans Musée des Vans Les Vans

Du côté des enfants au musée des Vans Musée des Vans Les Vans samedi 20 septembre 2025.

En autonomie, durant les heures d’ouverture du musée

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Quatre ateliers ludiques

– Le puzzle du photographe

Un jeu de reconstitution pour découvrir autrement les photos de l’exposition « La matière des éléments sur le territoire des Vans »

– Mot mystère

Parcours d’enquête dans les expositions : indices et lettres cachés à retrouver pour deviner le mot mystère, clé du patrimoine local.

– À la recherche de la pépite d’or disparue

Une aventure dans les extérieurs du musée, à la découverte de la petite faune (informations naturalistes) qui mènera toute la famille jusqu’à cette fameuse pépite d’or trouvée aux Avols en 1889.

– Sur la piste des dinosaures

Des dinosaures sont cachés dans le patio ! Il faut les retrouver, les identifier et percer certains de leurs secrets…

Musée des Vans 4 Rue du Couvent, 07140 Les Vans, France Les Vans 07140 Les Vans Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025