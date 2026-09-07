Du côté des Italiens, Les Portes de la Mer, Vanosc

Informations pratiques

Du côté des Italiens 18 – 20 septembre Les Portes de la Mer Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition de photographies argentiques du XXème siècle

Du côté des Italiens…

Des architectures de Vasco Ascolini aux silhouettes de Carmello Bonggiorno en noir et blanc, en passant par les paysages et nus en couleur de Franco Fontana, ce sont un peu plus d’une vingtaine de photographies de ces artistes italiens internationalement connus, qui composent cette exposition. Dans un lieu magique au coeur de l’Ardèche verte, sur les flancs du Pilat..

Les Portes de la Mer 621 Chemin de Peyremalle, 07690 Vanosc Vanosc 07690 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 80 42 82 80 https://lesportesdelamer.com Présentation d’expositions et de spectacles vivants dans la vieille grange qui a été rénovée. Transports privés seulement. Parking en bas du chemin sauf pour PMR qui se garent en haut du chemin. Aménagé pour les personnes en situation de handicap sauf handicap auditif.

Exposition de photographies argentiques du XXème siècle

© Franco Fontana, Landscape 1978