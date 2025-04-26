Du Côté des Maranges

Sampigny-Lès-Maranges Sampigny-lès-Maranges Saône-et-Loire

2026-04-04

2026-04-05

2026-04-04

Tous les ans, lors du week-end de Pâques, c’est l’occasion de venir déguster les vins d’une vingtaine de domaines de l’appellation dans une ambiance conviviale.

Ces journées vineuses accueillent chaque année les visiteurs avec un programme riche. Tour à tour, l’un des 3 villages devient le lieu de rendez-vous pour les amateurs de vins et ouvre les portes de plusieurs domaines pour faire déguster les productions de l’AOC Maranges. Des randonnées dans le vignoble sont également organisées et une petite restauration à manger du bout des doigts est disponible. Des animations rythment le week-end et donnent le LA d’une ambiance enjouée. .

Sampigny-Lès-Maranges Sampigny-lès-Maranges 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@vins-maranges.fr

