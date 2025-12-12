DU COUSCOUS À L’ÉLYSÉE – THEATRE EDGAR Paris

DU COUSCOUS À L’ÉLYSÉE Début : 2026-04-17 à 21:00. Tarif : – euros.

DU COUSCOUS À L’ÉLYSÉEUne comédie moderne et actuelle qui promet de faire rire aux éclats !Sam, un simple téléconseiller pour une grande enseigne d’électroménager, voit sa vie basculer lorsque Célia, conseillère politique, lui propose un destin extraordinaire : devenir le prochain président de la République. Et ce, malgré son statut de fils d’immigrés.Dans un rythme effréné, « Du Couscous à l’Elysée démonte les clichés un à un et explore les coulisses de la politique avec une bonne dose d’humour. Célia est prête à tout pour faire de Sam le candidat idéal, et leur duo improbable va secouer le paysage politique.La pièce met en lumière les stratégies parfois délirantes et les coups bas qui peuvent être utilisés pour atteindre le sommet de l’Etat. Les spectateurs seront plongés dans les coulisses de la campagne présidentielle, où chaque détail compte et où l’image est soigneusement contrôlée.« Du Couscous à l’Élysée est une comédie déjantée sur la politique et ses absurdités, tout en abordant des thèmes actuels et importants. Le tout dans une ambiance joyeuse et dynamique.Le saviez-vous ?Nous allons élire un nouveau Président ou une nouvelle Présidente de la République d’ici avril 2027 … ! Équipe artistique : Auteurs : Gabriel Francès, Romuald Maufras et Sam NamaneMise en scène : Justine PaoliniComédiens : Danielle Carton en alternance avec Sandrine Guisier, Sam Namane en alternance avec Omar Meftahcrédit photo : Kobayashi

THEATRE EDGAR 58 BOULEVARD EDGAR QUINET 75014 Paris 75