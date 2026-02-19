Du crapaudrome vers la mare

Leutenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Si vous voyez des filets le long des routes qui apparaissent chaque année en février et disparaissent

ensuite au début du printemps, vous êtes sûrement en présence d’un crapaudrome . Venez

découvrir ce dispositif, les dangers de la route rencontrés par les crapauds, grenouilles et tritons

pendant la migration. Si la température est propice, ils seront visibles et vous pourrez participer à

leur ramassage puis les relâcher dans la mare où ils vont pondre.

Secteur de Leutenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 27 février jusqu’à 12h00)

Intervenants Joëlle SCHWALLER et ses collègues ramasseur

A prévoir un gilet réfléchissant, une tenue chaude et des chaussures étanches.

A noter l’animation se fait en partie en bordure de route. Chaque enfant reste sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur. 0 .

Leutenheim 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

