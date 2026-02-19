Du crapaudrome vers la mare Leutenheim
Du crapaudrome vers la mare Leutenheim dimanche 1 mars 2026.
Du crapaudrome vers la mare
Leutenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-03-01
Si vous voyez des filets le long des routes qui apparaissent chaque année en février et disparaissent
ensuite au début du printemps, vous êtes sûrement en présence d’un crapaudrome . Venez
découvrir ce dispositif, les dangers de la route rencontrés par les crapauds, grenouilles et tritons
pendant la migration. Si la température est propice, ils seront visibles et vous pourrez participer à
leur ramassage puis les relâcher dans la mare où ils vont pondre.
Secteur de Leutenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 27 février jusqu’à 12h00)
Intervenants Joëlle SCHWALLER et ses collègues ramasseur
A prévoir un gilet réfléchissant, une tenue chaude et des chaussures étanches.
A noter l'animation se fait en partie en bordure de route. Chaque enfant reste sous la responsabilité d'un adulte accompagnateur.
Leutenheim 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com
L’événement Du crapaudrome vers la mare Leutenheim a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme du Pays Rhénan