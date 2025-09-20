Du Crédit Foncier au 40 : un patrimoine réinventé Le Quarante Laval

Du Crédit Foncier au 40 : un patrimoine réinventé Samedi 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 Le Quarante Mayenne

Réservation conseillée au 02 43 49 46 46 (jauge limitée à 25 personnes)

Inauguré à l’automne 2022 sur les bases d’un bâtiment de style Art Déco qui accueillait autrefois le Crédit Foncier, le Quarante s’impose comme une réalisation exemplaire mêlant création architecturale et valorisation du patrimoine.

