DU CROQUIS AU LIVRE, MON PARCOURS AQUARELLÉ Manoir du Pasquiaud Corsept
DU CROQUIS AU LIVRE, MON PARCOURS AQUARELLÉ Manoir du Pasquiaud Corsept samedi 24 janvier 2026.
DU CROQUIS AU LIVRE, MON PARCOURS AQUARELLÉ
Manoir du Pasquiaud Lieudit Le Pasquiaud Corsept Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15
Passionné de botanique, d’histoire locale et de patrimoine, Benoît Lesne se consacre depuis quelques années au dessin, le plus souvent possible sur le motif .
Il dessine et publie des Carnets de flâneries de ses explorations, principalement en Loire-Atlantique et offre un regard plus lent, contemplatif sur des territoires que l’on traverse souvent sans regard et aime rattacher ses dessins aquarellés à un travail de recherche documentaire, d’anecdotes locales et de mémoire.
Conférence et vernissage de l’exposition de Benoît Lesne samedi 24 janvier 2026, à la bibliothèque La Parenthèse .
L’auteur et illustrateur sera présent à la bibliothèque La Parenthèse , samedi 24 janvier, pour une conférence à 10 heures, suivie du vernissage de l’exposition, à 11 heures.
11 aquarelles sur Corsept et l’estuaire seront exposées. Le public pourra notamment découvrir Le Moulin Perret , Le Port de la Maison Verte , La Maison de l’éclusier …
L’exposition sera visible à la bibliothèque jusqu’au 29 janvier, puis à partir du 2 février jusqu’au 26 mars, dans le hall de l’accueil de la mairie. .
Manoir du Pasquiaud Lieudit Le Pasquiaud Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 96 accueil@corsept.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement DU CROQUIS AU LIVRE, MON PARCOURS AQUARELLÉ Corsept a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Saint Brevin