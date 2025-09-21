Du cuivre, du bois et du verre, les contenants du cognac Musée des savoir-faire du cognac Cognac

Au fur et à mesure de son élaboration, le produit évolue en fonction de son contenant.

La visite vous conduira de la distillation, à la tonnellerie pour finir au packaging. En partenariat avec l’Association des savoir-faire du cognac, dans le cadre de la démarche UNESCO de classement au Patrimoine immatériel de l’Humanité.

Musée des savoir-faire du cognac Place de la salle verte, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 36 03 65 https://les-distillateurs-culturels.fr/ Situé au cœur du centre historique de Cognac, adossé à l’ancien rempart de la ville, le musée des savoir-faire du cognac est un lieu de référence sur le cognac, la filière et les industries associées. Des projections audiovisuelles, des ambiances sonores, des expériences olfactives et des manipulations rythment le parcours de visite dans un cadre architectural contemporain qui intègre trois anciens bâtiments, dont un hôtel particulier du XVIe siècle classé au titre des Monuments Historiques. Les collections techniques côtoient celles des beaux-arts et l’espace packaging offre à voir des bouteilles et des carafes d’exception. Une visite incontournable pour tout savoir sur la fabrication et la commercialisation de « la liqueur des dieux ».

Une expérience de réalité virtuelle, « Les voyageurs du virtuel », permet d’envoyer les visiteurs dans un espace en 3D grâce aux casques autonomes. Six époques peuvent être explorées, du temps des dinosaures au secret du cognac.

Pour prolonger ou terminer cette visite, une boutique située au rez-de-chaussée propose une large gamme de produits régionaux et français.

© Grand Cognac