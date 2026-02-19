Du déchet à la fertilité Les Jardins Respectueux Châteaubernard

Du déchet à la fertilité Les Jardins Respectueux Châteaubernard vendredi 20 mars 2026.

Du déchet à la fertilité

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 14:00:00
fin : 2026-03-20 17:00:00

Date(s) :
2026-03-20

  .

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Du déchet à la fertilité Châteaubernard a été mis à jour le 2026-02-19 par Destination Cognac