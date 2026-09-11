DU DÉPISTAGE AU DÉPASSEMENT DE SOI Auditorium de la bibliothèque – Usine électrique – Pôle culturel d’Allauch – 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

jeudi 15 octobre 2026 · Auditorium de la bibliothèque - Usine électrique - Pôle culturel d'Allauch - 164 Avenue du Général de Gaulle · Allauch

Informations pratiques

Allauch

DU DÉPISTAGE AU DÉPASSEMENT DE SOI

Jeudi 15 octobre 2026.

À 18h30. Auditorium de la bibliothèque – Usine électrique – Pôle culturel d’Allauch – 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

RENDEZ-VOUS HORS SENTIERS : OCTOBRE ROSE

Conférence animée par le Docteur Monique COHEN, ex praticien de l’Institut Paoli-Calmettes, membre de l’Académie Nationale de Chirurgie, attachée de mission à La ligue contre le cancer des Bouches du Rhône et Praticien établissement Bouchard ELSAN. En présence du Dr Xavier MURACIOLLE, Médecin Oncologue à l’AP-HM, du Dr Mélanie CHASTEL, Gynécologue médical à l’Hôpital d’Allauch et de Félicia FERRERA, Présidente de l’URPS des pharmacies et Présidente de la CPTS du Canton Vert.



Première partie : Dépistage des cancers de la femme

• Accueil et présentation de la mission dépistage de la CPTS

• Cancer du sein : dépistage organisé ou personnalisé ? – Dr M. Cohen

• Le dépistage des cancers féminins sur Allauch – Dr Mélanie Chastel

• Questions-réponses avec le public – Temps d’échanges : CPTS, Dr Chastel, Dr Cohen, Association « T’Hâtez-vous »,…



Deuxième partie : Se reconstruire après le cancer par le défi sportif

• Intervention du Dr Murracciole

• Film ADER

• Si le temps le permet : film AQUAPOLO

• Temps d’échanges : Dr Murracciole, Dr Caroline Rambeaud, Dr Cohen, patientes d’ADER et/ou d’AQUAPOLO

Durée 1h30. .

Auditorium de la bibliothèque – Usine électrique – Pôle culturel d’Allauch – 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

OFF-THE-BEAT EVENT: PINK OCTOBER

L’événement DU DÉPISTAGE AU DÉPASSEMENT DE SOI Allauch a été mis à jour le 2026-09-11 par Maison du Tourisme d’Allauch