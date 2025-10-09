Du doctorat à l’entreprise Le Désordre Rennes

Du doctorat à l'entreprise Le Désordre Rennes jeudi 9 octobre 2025.

Du doctorat à l’entreprise Le Désordre Rennes Jeudi 9 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, sur inscription

Et si on parlait d’entrepreneuriat autrement ? Des chercheurs testent l’entrepreneuriat et en sortent avec un bagage d’expériences directement valorisable dans leur carrière professionnelle.

On entend souvent les récits de chercheurs qui ont créé leur startup et levé des fonds. Mais pourquoi ne pas mettre en lumière ceux qui n’ont pas été jusqu’à la création… et qui en sortent avec un bagage d’expériences directement valorisable dans leur carrière professionnelle.

Venez découvrir le parcours d’Alexandre Conanec, docteur qui a expérimenté l’aventure entrepreneuriale (freelance, INRIA Startup Studio, IpHD, consultance…) avant de devenir aujourd’hui Responsable du Pôle IA chez Kermap.

Une histoire qui illustre comment une expérience entrepreneuriale peut devenir un tremplin professionnel, même sans création d’entreprise.

Au programme :

* 30 min de témoignage et présentation des dispositifs IpHD (Bpifrance) et INRIA Startup Studio

* 20 min de questions-réponses

* Et ensuite, un moment convivial autour de mocktails offerts et de quoi grignoter, pour prolonger les échanges!

jeudi 9 octobre – 18h

Rendez-vous au Désordre, 1er étage, 18 Rue Georges Charpak, 35000 Rennes

Nombre de places limité à 20 (pour garder le côté convivial et favoriser les échanges de qualité)

Pour s’inscrire c’est [ici](https://forms.cloud.microsoft/e/tHkiUSU860)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-09T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-09T20:00:00.000+02:00

Le Désordre 18 rue georges charpak, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine