Du Dojo aux mots Médiathèque de Landivy Landivy

Du Dojo aux mots Médiathèque de Landivy Landivy mercredi 17 septembre 2025.

Du Dojo aux mots

Médiathèque de Landivy 1 rue Saint-François Landivy Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 15:00:00

fin : 2025-09-17 15:45:00

Date(s) :

2025-09-17

Du Dojo aux mots

Du dojo aux mots, quand les mots rencontre le Japon. La médiathèque vous invite à participer à une découverte mêlant son et lecture au sein du Dojo de Landivy.

Gratuit

à partir de 5 ans

45 min

sans réservation .

Médiathèque de Landivy 1 rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr

English :

From Dojo to words

German :

Vom Dojo zu den Worten

Italiano :

Dal Dojo alle parole

Espanol :

Del Dojo a las palabras

L’événement Du Dojo aux mots Landivy a été mis à jour le 2025-08-23 par Bocage Mayennais Tourisme