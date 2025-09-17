Du Dojo aux mots Médiathèque de Landivy Landivy
Du Dojo aux mots Médiathèque de Landivy Landivy mercredi 17 septembre 2025.
Médiathèque de Landivy 1 rue Saint-François Landivy Mayenne
Du dojo aux mots, quand les mots rencontre le Japon. La médiathèque vous invite à participer à une découverte mêlant son et lecture au sein du Dojo de Landivy.
Gratuit
à partir de 5 ans
45 min
sans réservation .
Médiathèque de Landivy 1 rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr
