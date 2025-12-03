DU FEU AUTOUR DE L’OEIL – Essaion de Paris Paris

DU FEU AUTOUR DE L’OEIL Début : 2026-03-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Plongez dans un univers visuel onirique et brutal où se mêlent ruines et renaissances.Une immersion où l’intime et la révolte se rencontrent. Lecture du recueil Du Feu Autour de L’œil où l’art visuel de Ghazi Frini d’après les collages d’Irina Prentice et l’art sonore de Cynthia Caubisens entrent en osmose avec la voix de Hyam Yared, mise en lecture par Sophie Langevin. Une ode à la capacité d’aimer et de se relever dans un monde où les villes tombent et s éveillent sous le poids des missiles.Synopsis/état des lieux poétique :Une poésie écrite au cœur de ces brasiers qu’abritent les corps et les villes. Beyrouth, ville d’eau, de feu et d’air qui porte en elle les blessures du temps et les éclats d’une poésie incandescente. Trop de sang habitent nos corps, trop de mémoires éparpillées hantent nos gestes. Du feu autour de l’œil est une performance où la parole devient matière vive, un souffle qui creuse la métamorphose, transformant l’être en bourreau et victime, en proie et ombre, en corps brûlant d’amour malgré les fractures.Auteure : Hyam YaredVidéographie : Ghazi FriniComposition musicale : Cynthia CaubisensCollages : Irina PrenticeMise en lecture : Sophie LangevinDurée : 75 mn

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75