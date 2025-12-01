Du Flamenco aux Musiques du Monde salle tintamare (1er étage) La Ferté Macé

Du Flamenco aux Musiques du Monde

salle tintamare (1er étage) 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Partez pour un voyage musical vibrant en compagnie de Ricardo Garcia, guitariste virtuose et compositeur, lors de ce concert-conférence l’artiste explore les racines du flamenco traditionnel et ses riches métamorphoses au contact des musiques du monde. Entre performance live et moment d’échange vivez un instant de découverte, d’écoute et de dialogue entre émotion et modernité.

Pour Ados adultes .

salle tintamare (1er étage) 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79

English : Du Flamenco aux Musiques du Monde

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Du Flamenco aux Musiques du Monde La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-11-20 par Flers agglo