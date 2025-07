Du Fond des âges, chants sacrés d’Orient Rue de la Mairie le Trou du Loup Beaufort-sur-Gervanne

Du Fond des âges, chants sacrés d’Orient

Rue de la Mairie le Trou du Loup Eglise Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : Mardi 2025-08-26 21:00:00

fin : 2025-08-26 22:00:00

2025-08-26

De sublimes chants sacrés d’Orient résonneront bientôt dans l’église de Beaufort-sur-gervane

! La chanteuse a un parcours atypique, elle est originaire de la Drôme, et fut un temps bergère.

.

Rue de la Mairie le Trou du Loup Eglise Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 40 64 68 emmanuel.magis@mascaretproduction.com

English :

Sublime sacred chants from the East will soon resound in the church of Beaufort-sur-gervane

! The singer has an atypical background: she hails from the Drôme and was once a shepherdess.

German :

Erhabene heilige Gesänge aus dem Orient werden bald in der Kirche von Beaufort-sur-gervane erklingen

! Die Sängerin hat einen atypischen Hintergrund, sie stammt aus der Drôme und war einst Schäferin.

Italiano :

Sublimi canti sacri provenienti dall’Oriente risuoneranno presto nella chiesa di Beaufort-sur-Gervane

! La cantante ha un background atipico, proviene dalla Drôme e un tempo era una pastora.

Espanol :

Los sublimes cantos sagrados de Oriente resonarán pronto en la iglesia de Beaufort-sur-Gervane

¡! La cantante tiene un origen atípico, procede de la Drôme y fue pastora.

