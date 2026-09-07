Du fusil au fusain, Musée du Poste de Garde, Verdun

Informations pratiques

Du fusil au fusain 19 et 20 septembre Musée du Poste de Garde Meuse

Effectif maximum : 15 personnes

Réservation obligatoire :

À l’Office de Tourisme du Grand Verdun, Place de la Nation, 55100 Verdun

Par téléphone au 03.29.86.14.18

Par email: contact@tourisme-verdun.com

En ligne sur www.tourisme-verdun.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Présentation de l’œuvre de Michel Dupré (1886-1971)

Cet appelé mayennais produit plus de 120 dessins pour documenter sa campagne de 1914 à 1916. Avec l’appui d’une collection exceptionnelle, suivez le guide dans les galeries du musée pour découvrir l’itinéraire d’un régiment français en Meuse. Pendant 2 heures, Maxime vous propose une plongée au cœur de l’œuvre et la vie de Michel Dupré, ainsi qu’une présentation exclusive d’uniformes et matériels distribués à l’infanterie française entre 1914 et 1916.

Conditions d’accès:

La visite guidée, organisée par l’Office de Tourisme du Grand Verdun, est gratuite. En revanche, l’entrée au site n’est pas incluse et reste à la charge des visiteurs qui devra s’en acquitter sur place.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Musée du Poste de Garde proposera un tarif préférentiel de 7 € par adulte pour la visite libre ou guidée au lieu de 10€ ou au tarif de 6 € par enfant pour la visite libre ou guidée.

L’accès à la visite est possible après acquittement du billet d’entrée au site. Le site est également accessible avec le Pass Citadelle / Poste de Garde à 20€ par adulte au lieu de 22€ ou 10€ par enfant au lieu de 12€.

Musée du Poste de Garde 4 Avenue du Soldat Inconnu, 55100 Verdun Verdun 55100 Meuse Grand Est Venez découvrir le quotidien d’un poilu durant la Grande Guerre grâce à une collection exceptionnelle.

Nous avons retracé le parcours de Michel Dupré, dessinateur mayennais emporté dans la guerre dès août 1914 grâce à ses nombreux dessins mais aussi grâce à Pierre Brancher, photographe dans le même régiment.

Une reconstitution fidèle grâce à une collection exceptionnelle d’objets ayant appartenu aux poilus.

Présentation de l’œuvre de Michel Dupré (1886-1971)

©Clara_Ducros