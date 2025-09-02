Du Galet aux étoiles – La Filature Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Du Galet aux étoiles – La Filature Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer vendredi 12 décembre 2025.

Du Galet aux étoiles – La Filature Vendredi 12 décembre, 20h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Tarifs C (de 6 à 18€)

L’astronome observe l’Univers et le présente au Monde en le portant au livre… Le poète se plonge dans le livre et aspire aux étoiles… Il faut bien que nous nous retrouvions en chemin ! A l’issue de cette première année de résidence, La Filature vous invite à venir assister à cette première de la création « Du galet aux étoiles ». Une évocation toute en métaphore et poésie des mondes célestes, en allers/retours entre musique ancienne et musique d’aujourd’hui. Ici, s’exprime la volonté de traduire tout ceci en poésie et musique, de croiser les langages et d’élaborer des narrations.

Lieu Grande Salle du Théâtre

Durée 1h30

Spectacle pour les 12 ans et +

Tarifs C (de 6 à 18€)

Mentions de production

Avec Fabrice Bihan (violoncelle), Michaël Grebil Liberg (cetera oscura et luths), Julien Lahaye (percussions), Clara Lévy (violon), Eugénie De Mey (Direction Musicale), Thierry De Mey (compositions)

La Filature – Musique en Roue Libre reçoit le soutien de la DRAC Hauts-de-France, du Conseil Régional des Hauts-de-France, du Conseil Départemental du Pas-de-Calais, de la Ville d’Arras et de la Communauté Urbaine d’Arras, de la Caisse des dépôts et consignations. Cette résidence reçoit le financement et le soutien de la Ville de Boulogne-sur-Mer et de ses partenaires.

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

MUSIQUE // Avec Eugénie De Mey, Julien Lahaye, Fabrice Bihan, Michael Grebil Liberg, Clara Levy