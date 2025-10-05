Du génie chez les fourmis Espace Jean Mouton Salle des fêtes Pierrelatte
Du génie chez les fourmis
Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Animé par Scarabio. Les insectes sont-ils intelligents et capables de résoudre des problèmes ? Plongez dans l’univers des insectes et de leur ingéniosité.
Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
English :
Hosted by Scarabio. Are insects intelligent and capable of solving problems? Dive into the world of insects and their ingenuity.
German :
Moderiert von Scarabio. Sind Insekten intelligent und in der Lage, Probleme zu lösen? Tauchen Sie ein in die Welt der Insekten und ihres Einfallsreichtums.
Italiano :
Ospitato da Scarabio. Gli insetti sono intelligenti e capaci di risolvere i problemi? Immergetevi nel mondo degli insetti e del loro ingegno.
Espanol :
Organizado por Scarabio. ¿Son los insectos inteligentes y capaces de resolver problemas? Sumérjase en el mundo de los insectos y su ingenio.
