Du geste à la dégustation : découvrez l’art du rhum en immersion Distillerie A1710 Le François

Du geste à la dégustation : découvrez l’art du rhum en immersion 20 et 21 septembre Distillerie A1710

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

VISITES & ATELIERS IMMERSIFS

Samedi et dimanche, vivez une immersion unique dans l’univers du Rhum A1710 :

– Visitez la Distillerie en fonctionnement, l’Habitation du Simon, et son jardin

– Dégustez nos rhums, jus et cocktails au fil de votre promenade

– Participez aux grandes étapes de fabrication lors de nos initiations :

Coupe de la canne à la main,

Presse et dégustation du jus frais,

Distillation à l’alambic,

Découverte du chai et de ses trésors,

Mise en bouteille artisanale

TEMPS FORTS DU WEEK-END

Un retour très attendu : à l’occasion des Journées du Patrimoine, redécouvrez deux cuvées iconiques A1710, véritables hommages au patrimoine martiniquais.

Disponibles en dégustation et à la boutique.

Distillerie A1710 Habitation du Simon, Le François Le François 97240 Martinique +596 696 08 26 30 https://www.rhum-a1710.com Située entre Le François et Le Vauclin, au cœur d’une plantation de canne à sucre, l’Habitation du Simon est une magnifique bâtisse construite au XVIIIe siècle qui vit encore au rythme des récoltes et de la fabrication du rhum. La distillerie se situe à l’intérieur de ce domaine. La rhumerie et le chai ont été construit sur les vestiges de l’ancienne sucrerie.

