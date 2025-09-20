« Du Gospel pour Notre-Dame du Château » à St. Etienne du Grès Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès

Tarif : 15 EUR

Début : 2025-09-20 20:00:00

2025-09-20

La commune de Saint-Étienne du Grès poursuit ses efforts pour la sauvegarde et la mise en valeur de son patrimoine avec une initiative culturelle et solidaire d’ampleur.

Dans le cadre du financement participatif pour la restauration de la chapelle millénaire Notre-Dame du Château et à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mairie organise un concert exceptionnel en plein air le samedi 20 septembre 2025 à 20h, au stade Tardieu-Vossier.



Le TGGG Très Grand Groupe de Gospel Le public aura le privilège de découvrir le spectacle A Gospel Immersion , porté par le Très Grand Groupe de Gospel (TGGG). Véritable phénomène musical, le TGGG réunit sur scène une trentaine de choristes et musiciens



Un patrimoine millénaire à préserver La chapelle Notre-Dame du Château est l’un des symboles de Saint-Étienne du Grès, au point de figurer sur le blason de la Commune. Construite au XIe siècle sur un oppidum, dans le style du premier art roman méditerranéen marqué par l’influence antique d’Arles, elle domine fièrement la plaine.



Pratique:



Dès 19h, une petite restauration et une buvette seront proposées pour compléter ce moment festif

• Assiette de bouchées salées 10 €

• Assiette de pâtisseries 8 €

Dès 19h, une petite restauration et une buvette seront proposées pour compléter ce moment festif

• Assiette de bouchées salées 10 €

• Assiette de pâtisseries 8 €

• Bière artisanale, vin pétillant (< 12°), jus de fruits, eau pétillante. Tarifs du concert 15 € adultes ; 7,50 € moins de 18 ans ; Gratuit moins de 12 ans. Les billets sont en vente dès à présent auprès de Florence Plan, à la bibliothèque municipale (du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h). Financement participatif Comment aider à restaurer la chapelle ? La commune s'est associée à la Fondation du Patrimoine pour collecter 150 000 € de dons dans le cadre d'une vaste campagne de mécénat populaire. Au 1er septembre, la barre des 40 000 € a été franchie mais cela ne suffit pas. Les particuliers bénéficient d'une réduction d'impôt de 75 % sur les dons effectués jusqu'au 31 décembre 2025. Si vous souhaitez participer, vous pouvez • faire directement un don en ligne www.fondation-patrimoine.org • utilisez les dépliants disponibles en mairie. Chaque contribution, même modeste, rapproche un peu plus la Commune de la restauration de ce joyau patrimonial au coeur de la Provence, inscrit aux Monuments historiques.

The municipality of Saint-Étienne du Grès is continuing its efforts to preserve and promote its heritage with a large-scale cultural and solidarity initiative.

German :

Die Gemeinde Saint-Étienne du Grès setzt ihre Bemühungen zum Schutz und zur Aufwertung ihres Kulturerbes mit einer groß angelegten kulturellen und solidarischen Initiative fort.

Italiano :

Il comune di Saint-Étienne du Grès continua a impegnarsi per la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio con un’importante iniziativa culturale e comunitaria.

Espanol :

El municipio de Saint-Étienne du Grès prosigue sus esfuerzos de protección y valorización de su patrimonio con una importante iniciativa cultural y comunitaria.

