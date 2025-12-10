DU HAUT DE L’OUSTALET Serverette

DU HAUT DE L’OUSTALET

Salle des fêtes Serverette Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Entre tradition et modernité, la chanteuse turque Zeynep Dilara Aslan accompagnée du multi-instrumentiste Philippe Gillet revisite les musiques entre Balkans et Anatolie pour un voyage au carrefour des cultures européennes et asiatiques.

Chansons bosniaques, arméniennes ou encore turques se mêlent avec aisance au sein d’un répertoire festif et coloré où les civilisations s’entrelacent et où se raconte un monde plein de sensibilité et d’émotion.

En duo, Zeynep Dilara Aslan et Philippe Gillet développent complicité et naturel dans leur prestation. Leur musique pleine de nuances reflète un imaginaire riche et subtil créant une atmosphère emprunte de beauté et de poésie. .

Salle des fêtes Serverette 48700 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

Between tradition and modernity, Turkish singer Zeynep Dilara Aslan, accompanied by multi-instrumentalist Philippe Gillet, revisits the music of the Balkans and Anatolia on a journey to the crossroads of European and Asian cultures.

