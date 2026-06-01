Du jardin à l’assiette, Les Aromatiques du Pic Saint-Loup, La Liquière, 34380 Saint-Martin-de-Londres, Saint-Martin-de-Londres

Du jardin à l’assiette Samedi 6 juin, 09h00 Les Aromatiques du Pic Saint-Loup, La Liquière, 34380 Saint-Martin-de-Londres Hérault

Participation à prix libre, inscription obligatoire par mail : contact@picassiette.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Envie de découvrir de nouvelles saveurs directement venues du jardin ? Lors de cet atelier convivial, partez à la rencontre des aromatiques de saison et apprenez à les utiliser autrement en cuisine. Shisos, sarriette annuelle, chépiché, marjolaine, papalo… Découvrez ces plantes parfumées et parfois méconnues qui apportent fraîcheur et originalité à vos plats.

Les Aromatiques du Pic Saint-Loup, La Liquière, 34380 Saint-Martin-de-Londres La Liquière, 34380 Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie

Découverte des plantes et cuisine

Pic’assiette