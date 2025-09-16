« Du jardin à l’assiette » portes ouvertes gourmandes Tauriac

« Du jardin à l’assiette » portes ouvertes gourmandes

Les Graveyroux Tauriac Lot

Tarif : – – 65 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 16:00:00

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16

Evènement organisé par les maraîchers de La Paysanne Rit de Tauriac

Pour cette édition unique, en partenariat avec plusieurs chefs talentueux et l’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne, plongez dans des démonstrations culinaires captivantes et partagez un moment convivial autour d’une grande tablée chaleureuse une immersion gourmande exceptionnelle à ne surtout pas manquer !

Buvette, cocktails, bières artisanales

Sur réservation en via notre site web

Les Graveyroux Tauriac 46130 Lot Occitanie

English :

Event organized by the market gardeners of La Paysanne Rit de Tauriac

For this unique edition, in partnership with several talented chefs and the Dordogne Valley Tourist Office, immerse yourself in captivating culinary demonstrations and share a convivial moment around a large, warm table an exceptional gourmet immersion not to be missed!

Refreshment bar, cocktails, craft beers

Reservations required via our website

German :

Organisiert von den Gemüsebauern von « La Paysanne Rit de Tauriac »

Bei dieser einzigartigen Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit mehreren talentierten Köchen und dem Office de Tourisme Vallée de la Dordogne organisiert wird, können Sie in fesselnde Kochvorführungen eintauchen und einen geselligen Moment an einem großen, gemütlichen Tisch verbringen ein außergewöhnliches Gourmet-Erlebnis, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten!

Getränkeausschank, Cocktails, handwerklich gebrautes Bier

Auf Reservierung über unsere Website

Italiano :

Evento organizzato dagli ortolani de La Paysanne Rit de Tauriac

Per questo evento unico, in collaborazione con alcuni chef di talento e con l’Ufficio del Turismo della Valle della Dordogna, potrete immergervi in accattivanti dimostrazioni culinarie e condividere un momento di convivialità attorno a una grande e calda tavola: un’esperienza gastronomica eccezionale da non perdere!

Bar, cocktail, birre artigianali

Su prenotazione tramite il nostro sito web

Espanol :

Evento organizado por los hortelanos de La Paysanne Rit de Tauriac

Para este evento único, en colaboración con varios chefs de talento y la Oficina de Turismo del Valle del Dordoña, sumérjase en cautivadoras demostraciones culinarias y comparta un momento de convivencia en torno a una gran y cálida mesa: ¡una experiencia gastronómica excepcional que no se puede perder!

Bar de refrescos, cócteles, cervezas artesanales

Con reserva a través de nuestra página web

