Du Jardin d’altitude à la Chaume Charlemagne : plantes médicinales des Vosges – Stosswihr 6 août 2025 14:00

Haut-Rhin

Du Jardin d’altitude à la Chaume Charlemagne : plantes médicinales des Vosges col de la schlucht col de la schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Visite de la collection de plantes médicinales au sein du jardin, suivie d’une balade pour découvrir la flore de la chaume Charlemagne. Accompagné de Sylvaine Muller, docteur en science et Fabien Dupont, chargé de mission Natura 2000 au Parc. Chiens non acceptés.

Mercredi 6 août à 14h 1,5km / 3h / + 100m

Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Dans le cadre de la programmation estivale 2025 du « Tétras 1139 » au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public :

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

col de la schlucht col de la schlucht

Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

English :

Visit the medicinal plant collection in the garden, followed by a walk to discover the flora of the Charlemagne thatch. Accompanied by Sylvaine Muller, doctor of science, and Fabien Dupont, Natura 2000 project manager at the Park. Dogs not allowed.

German :

Besichtigung der Heilpflanzensammlung im Garten, gefolgt von einem Spaziergang, um die Flora der Charlemagne-Stoppelfelder zu entdecken. Begleitet von Sylvaine Muller, Doktorin der Naturwissenschaften, und Fabien Dupont, Natura 2000-Beauftragter des Parks. Hunde nicht erlaubt.

Italiano :

Visita alla collezione di piante medicinali del giardino, seguita da una passeggiata alla scoperta della flora della paglia di Carlo Magno. Accompagnati da Sylvaine Muller, dottore in scienze, e Fabien Dupont, responsabile Natura 2000 del Parco. I cani non sono ammessi.

Espanol :

Visita de la colección de plantas medicinales del jardín, seguida de un paseo para descubrir la flora del pajonal de Carlomagno. Acompañados por Sylvaine Muller, doctora en ciencias, y Fabien Dupont, responsable de Natura 2000 en el Parque. No se admiten perros.

