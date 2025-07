Du Jardin d’altitude à la réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle les arbres de montagne Soultzeren

Rendez-vous pour une visite de la collection arborée au sein du Jardin d’altitude du Haut Chitelet suivie d’une randonnée pour découvrir la réserve du Frankenthal-Missheimle.

Rendez-vous pour une visite de la collection arborée au sein du Jardin d’altitude du Haut Chitelet suivie d’une randonnée pour découvrir la réserve du Frankenthal-Missheimle et ses forêts aux multiples visages accompagné de Emmanuelle Hans, conservatrice de la réserve

Randonné facile 1,5km et 50 m de dénivelé max.

Chaussures de randonnée nécessaires / Chiens non acceptés.

Animation réalisée par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.

Inscription obligatoire auprès du Parc, animation et entrée gratuite. .

Jardin d’altitude du Haut Chitelet Col de la Schlucht Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 29 63 31 46 jardinduhautchitelet@grandnancy.eu

English :

Join us for a tour of the tree collection in the Jardin d?altitude du Haut Chitelet, followed by a hike to discover the Frankenthal-Missheimle reserve.

German :

Besuchen Sie die Baumsammlung im Jardin d’altitude du Haut Chitelet und wandern Sie anschließend durch das Naturschutzgebiet Frankenthal-Missheimle.

Italiano :

Unitevi a noi per una visita alla collezione di alberi del Jardin d’altitude du Haut Chitelet, seguita da un’escursione alla scoperta della riserva Frankenthal-Missheimle.

Espanol :

Acompáñenos en una visita a la colección de árboles del Jardin d’altitude du Haut Chitelet, seguida de una excursión para descubrir la reserva Frankenthal-Missheimle.

