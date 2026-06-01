Du jardin de Bianello le regard se pose sur la plaine : un parcours entre panorama, histoire et paysage matildique, Castello di Bianello, Roncolo

Du jardin de Bianello le regard se pose sur la plaine : un parcours entre panorama, histoire et paysage matildique Dimanche 7 juin, 14h00 Castello di Bianello Reggio nell’Emilia

4 € visite des jardins ; 7 € visite du château de Bianello; entrée gratuite enfants jusqu’à 12 ans; billet d’entrée réduit (jeunes jusqu’à 18 ans non accomplis et étudiants jusqu’à 26 ans non accomplis) 2 € visite Jardins 3 € visite château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite du jardin toutes les heures à partir de 14h00.

Un guide accompagnera les visiteurs dans les points de vue privilégiés du jardin en racontant son histoire, ses particularités et le paysage environnant.

En plus du jardin, vous pouvez visiter le château de Bianello.

La réservation est recommandée mais non obligatoire. le site direct pour les réservations est https://www.gruppostoricoilmelograno.com/

Castello di Bianello via Bianello 42020 Quattro Castella Roncolo Quattro Castella Reggio nell’Emilia Emilia-Romagna 0522-247824 http://www.bianello.it [{« link »: « https://www.gruppostoricoilmelograno.com/ »}]

Visite du jardin toutes les heures à partir de 14h00.

©ComunediQuattroCastella