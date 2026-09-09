DU JARDIN DE LA MAGALONE AU PARC BORELY Visite balade « Trame verte – Patrimoine végétal », Jardin de la Magalone, Marseille

Informations pratiques

DU JARDIN DE LA MAGALONE AU PARC BORELY

Visite balade « Trame verte – Patrimoine végétal » 19 et 20 septembre Jardin de la Magalone Bouches-du-Rhône

25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

DU JARDIN DE LA MAGALONE AU PARC BORELY

Visite balade « Trame verte – Patrimoine végétal »

Cette visite aura pour objectif d’élargir le regard porté sur la notion de patrimoine en mettant en lumière le patrimoine végétal et paysager. À travers une approche située à la croisée de l’histoire, le paysage et l’écologie, elle invitera le public à réfléchir aux enjeux de préservation et d’adaptation de ce patrimoine vivant face au dérèglement climatique. Animé par Alexis Feix, paysagiste.

Durée : 2 heures

Réservation : obligatoire

Jardin de la Magalone 245 boulevard Michelet, 13009 Marseille Marseille 13009 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://natureenville.marseille.fr/ »}]

DU PARC DE LA MAGALONE AU PARC BORELY

©SGuillermain/VdM