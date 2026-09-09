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DU JARDIN DE LA MAGALONE AU PARC BORELY Visite balade « Trame verte – Patrimoine végétal », Jardin de la Magalone, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Jardin de la Magalone · Marseille

DU JARDIN DE LA MAGALONE AU PARC BORELY Visite balade « Trame verte – Patrimoine végétal », Jardin de la Magalone, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin de la Magalone
Adresse
245 boulevard Michelet, 13009 Marseille
Ville
13009 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
25 personnes

DU JARDIN DE LA MAGALONE AU PARC BORELY
Visite balade « Trame verte – Patrimoine végétal » 19 et 20 septembre Jardin de la Magalone Bouches-du-Rhône

25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

DU JARDIN DE LA MAGALONE AU PARC BORELY
Visite balade « Trame verte – Patrimoine végétal »
Cette visite aura pour objectif d’élargir le regard porté sur la notion de patrimoine en mettant en lumière le patrimoine végétal et paysager. À travers une approche située à la croisée de l’histoire, le paysage et l’écologie, elle invitera le public à réfléchir aux enjeux de préservation et d’adaptation de ce patrimoine vivant face au dérèglement climatique. Animé par Alexis Feix, paysagiste.
Durée : 2 heures
Réservation : obligatoire

Jardin de la Magalone 245 boulevard Michelet, 13009 Marseille Marseille 13009 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://natureenville.marseille.fr/ »}]
DU PARC DE LA MAGALONE AU PARC BORELY

©SGuillermain/VdM

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