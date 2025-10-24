DU JARDIN DE LA REINE AU JARDIN DES PLANTES Montpellier

rue du Jardin de la Reine Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-24

fin : 2026-02-11

2025-10-24 2026-02-11 2026-03-06

Poussez les portes des espaces confidentiels du plus ancien jardin botanique de France, créé en 1593 par Richer de Belleval. La visite vous mènera tour à tour au très secret jardin de la Reine, ancien jardin de Marie de Montpellier, Reine d’Aragon, puis au jardin des Plantes.

Visite en français

Rendez-vous à l’entrée du jardin de la Reine

Durée 2h

Réservation obligatoire

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

rue du Jardin de la Reine Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Push open the doors of the confidential spaces of the oldest botanical garden in France, created in 1593 by Richer de Belleval. The visit will lead you in turn to the very secret Queen’s Garden, former garden of Marie de Montpellier, Queen of Aragon, and then to the Jardin des Plantes.

German :

Öffnen Sie die Türen zu den vertraulichen Bereichen des ältesten botanischen Gartens Frankreichs, der 1593 von Richer de Belleval angelegt wurde. Der Rundgang führt Sie abwechselnd in den geheimen Jardin de la Reine, den ehemaligen Garten von Maria von Montpellier, Königin von Aragon, und dann in den Jardin des Plantes.

Italiano :

Aprite le porte degli spazi riservati del più antico giardino botanico di Francia, creato nel 1593 da Richer de Belleval. La visita vi condurrà a turno al segretissimo Giardino della Regina, ex giardino di Maria di Montpellier, regina d’Aragona, e poi al Jardin des Plantes.

Espanol :

Abra de par en par las puertas de los espacios confidenciales del jardín botánico más antiguo de Francia, creado en 1593 por Richer de Belleval. La visita le llevará a su vez al muy secreto Jardín de la Reina, antiguo jardín de Marie de Montpellier, reina de Aragón, y después al Jardin des Plantes.

