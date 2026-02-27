DU JARDIN DE LA REINE AU JARDIN DES PLANTES Montpellier

DU JARDIN DE LA REINE AU JARDIN DES PLANTES

rue du Jardin de la Reine Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-17 2026-05-02 2026-05-24

Poussez les portes des espaces confidentiels du plus ancien jardin botanique de France, créé en 1593 par Richer de Belleval. La visite vous mènera tour à tour au très secret jardin de la Reine, ancien jardin de Marie de Montpellier, Reine d’Aragon, puis au jardin des Plantes.

Visite en français

Rendez-vous à l’entrée du jardin de la Reine

Durée 2h

Réservation obligatoire

– A noter accès au Jardin des Plantes mais sans la Serre Martins et Ecole de systématique.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

English :

Push open the doors of the confidential spaces of the oldest botanical garden in France, created in 1593 by Richer de Belleval. The visit will lead you in turn to the very secret Queen’s Garden, former garden of Marie de Montpellier, Queen of Aragon, and then to the Jardin des Plantes.

