Du jardin Villemin à la médiathèque Françoise Sagan Jardin Villemin Paris

13/02/26 10h30 Du Jardin Villemin au jardin de la médiathèque F. Sagan
Du jardin Villemin,
le plus vaste de l’arrondissement, rejoignons la cour plantée de la médiathèque
Françoise Sagan à l’ambiance exotique. Nous y découvrirons, au fil de la
promenade, une palette végétale diversifiée, une mare, deux jardins partagés,
une avenue végétalisée et des réaménagements entourant l’église Saint-Laurent.
Rendez-vous : rue des Récollets au portail d’entrée du jardin Villemin
Sur les pas de la végétalisation au cœur des quartiers du 10ème arrondissement
Le vendredi 13 février 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit sous condition Public adultes.
Jardin Villemin 8 rue des Récollets 75010 Paris
visitesnature@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature
