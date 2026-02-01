Du jardin Villemin à la médiathèque Françoise Sagan Jardin Villemin Paris

13/02/26 10h30 Du Jardin Villemin au jardin de la médiathèque F. Sagan

Du jardin Villemin,

le plus vaste de l’arrondissement, rejoignons la cour plantée de la médiathèque

Françoise Sagan à l’ambiance exotique. Nous y découvrirons, au fil de la

promenade, une palette végétale diversifiée, une mare, deux jardins partagés,

une avenue végétalisée et des réaménagements entourant l’église Saint-Laurent.

Rendez-vous : rue des Récollets au portail d’entrée du jardin Villemin

Sur les pas de la végétalisation au cœur des quartiers du 10ème arrondissement

Le vendredi 13 février 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit sous condition Public adultes.

Jardin Villemin 8 rue des Récollets 75010 Paris

visitesnature@paris.fr



