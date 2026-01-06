Du jurassique au Géoparc mondial Unesco ou la genèse du Géoparc des Causses du Quercy Berganty

Du jurassique au Géoparc mondial Unesco ou la genèse du Géoparc des Causses du Quercy

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles LES CAUSSERIES.

À travers la double histoire géologique et humaine, c’est à un voyage dans le temps auquel vous êtes invités

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles LES CAUSSERIES.

À travers la double histoire géologique et humaine, c’est à un voyage dans le temps auquel vous êtes invités. L’occasion de mieux comprendre pourquoi le Parc naturel régional des Causses du Quercy a obtenu le prestigieux label Géoparc mondial Unesco ! Conférence animée par Vincent Biot, coordinateur Géoparc mondial Unesco et Quentin Vautrin, conservateur de la Réserve naturelle nationale géologique du Lot. .

Berganty 46090 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers: LES CAUSSERIES.

We invite you to take a journey back in time through the dual history of geology and mankind

