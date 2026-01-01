Du livre au film – Dans le cadre du week-end thématique Little Livres. Little Villette Paris

Détail des séances :

Été 96 – Mathilde Bédouet – 2023 (12 min)

L’éternel pique-nique du 15 août sur l’île Callot. Mais cette année, Paul, sa famille, leurs amis, se retrouvent piégés par la marée. Paul, bouleversé, coincé entre le monde des adultes et celui des enfants, prend conscience de son individualité.

Ce film a été adapté en livre, Été 96, par Mathilde Bédouet et Didier Jeunesse.

Grand Loup et Petit Loup – Rémi Durin – 2018 (14 min)

Grand Loup vit seul et bienheureux au pied de son arbre quand il voit surgir un beau matin un Petit Loup bien décidé à lui tenir compagnie. Mais Grand Loup tient à son calme et à ses petites habitudes. Enfin, c’est ce qu’il croit…

Adaptation de Grand Loup et Petit Loup de Nadine Brun-Cosme et Olivier Tallec, Flammarion Jeunesse.

Je fugue – Eva Lindström – 2013 (12 min)

Un agneau s’ennuie dans sa prairie et franchit la clôture pour fuguer. Hébergé chez Monsieur Martre, il se demande si quelqu’un va finir par s’inquiéter de son absence.

Adaptation de Je m’évade d’Eva Lindström, Cambourakis éditions.

Little Ciné pour nos petits cinéphiles en herbe ! Fictions, animations, documentaires, burlesques, tous les cinémas s’invitent au Little Ciné autour de thématiques différentes chaque week-end.

Du samedi 24 janvier 2026 au dimanche 25 janvier 2026 :

samedi, dimanche

de 17h30 à 18h00

samedi, dimanche

de 16h30 à 17h00

samedi, dimanche

de 15h30 à 16h00

gratuit sous condition Tout public. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T16:30:00+01:00

fin : 2026-01-25T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T15:30:00+02:00_2026-01-24T16:00:00+02:00;2026-01-24T16:30:00+02:00_2026-01-24T17:00:00+02:00;2026-01-24T17:30:00+02:00_2026-01-24T18:00:00+02:00;2026-01-25T15:30:00+02:00_2026-01-25T16:00:00+02:00;2026-01-25T16:30:00+02:00_2026-01-25T17:00:00+02:00;2026-01-25T17:30:00+02:00_2026-01-25T18:00:00+02:00

Little Villette 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris



Afficher la carte du lieu Little Villette et trouvez le meilleur itinéraire

