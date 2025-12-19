Du Maccarthysme à Donald Trump, une fracture américaine. Par Hélène Harter. Maison de la vie associative Arles

Du Maccarthysme à Donald Trump, une fracture américaine. Par Hélène Harter.

Vendredi 13 mars 2026 de 18h30 à 20h30. Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13 20:30:00

Date(s) :

2026-03-13

L’UPOP’Arles, L’université populaire du pays d’Arles, vous propose une conférence d’Hélène Harter sur les Etats-Unis.

Des expulsions de migrants au retrait des subventions fédérales aux universités, la seconde présidence de Donald Trump fait penser au début des années 1950, au temps du maccarthysme. Au-delà de la figure du sénateur Joseph McCarthy, qui a donné son nom à ce phénomène, il s’agira de revenir sur cette période de divisions internes où, au nom de la chasse aux communistes, les Etats-Unis en pleine guerre froide, ont mené une croisade anti-communiste jusqu’au cœur de leur pays. Une période qui révèle certaines fragilités de la démocratie américaine qui n’ont probablement pas disparu.

Un apéritif convivial est prévu après la conférence.

Hélène Harter est historienne et Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est notamment l’auteur de Présidents américains (Tallandier, 2022, avec A. Kaspi), D’Eisenhower, le chef de guerre devenu président (Tallandier, 2024), Les Etats-Unis (Calype, 2024). .

Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 53 75 mdva@ville-arles.fr

English :

The fragility of American democracy.

