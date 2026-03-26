Du Mandapa jusqu’au Toit du Monde – Tenzin Gönpo – Musique, chant et danse Théâtre Mandapa Paris Samedi 11 avril, 20h30 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Du Mandapa jusqu’au Toit du Monde est un voyage enchanté qui vous emmène visiter en histoires, musique, chants et danses toutes les régions du plus haut plateau du monde.

Du Mandapa jusqu’au Toit du Monde est un voyage enchanté qui vous emmène visiter en histoires, musique, chants et danses toutes les régions du plus haut plateau du monde.

Au son des instruments traditionnels tibétains, vous franchissez des cols à 5.000 mètres d’altitude, vous découvrez en chanson faune et flore, avec les danses, vous rencontrez l’étonnante culture du Tibet.

Tenzin Gönpo est né au sud du Tibet central. Artiste précoce, l’enfant exilé a été pendant plus de 20 ans artiste confirmé puis professeur au sein du “Tibetan Institute of Performing Arts” à Dharamsala en Inde du Nord

Maître d’une tradition ancestrale, il est capable d’intégrer d’autres cultures afin de travailler avec des artistes dont les plus contemporains sont la danseuse et chorégraphe Carolyn Carlson, le poète écrivain André Velter, le cavalier metteur en scène Bartabas.

Ses prestations scéniques accompagnées à la lecture par Caroline nous emmènent de façon magistrale au cœur de l’étonnante culture de son merveilleux pays.

Tenzin Gönpo réduit l’art scénique à son plus simple élément pour nous en faire savourer toute l’authenticité, c’est une invitation au voyage initiatique qui nous est offerte

Caroline Roy adapte en poésie les chansons, contes et extraits d’opéra afin d’accompagner à la lecture les spectacles traditionnels de Tenzin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-11T22:00:00.000+02:00

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https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/du-mandapa-jusquau-toit-du-monde 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



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