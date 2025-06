« Du miel à la bouche » un Rendez-vous Gourmand dans les Combes Pôle culturel des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 8 juillet 2025 16:30

Haute-Saône

« Du miel à la bouche » un Rendez-vous Gourmand dans les Combes Pôle culturel des Combes 1 Chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2025-07-08 16:30:00

fin : 2025-07-08 19:00:00

Date(s) :

2025-07-08

Une après-midi exceptionnelle vous attend à la Médiathèque des Combes, placée sous le signe de l’abeille !

– Des ateliers créatifs « Fabrique ta bougie en cire d’abeille » et « Maison à insectes »

– l’exposition « Abeilles »

– la découverte du monde de l’abeille avec Marie Dransart, apicultrice, grâce à une ruche pédagogique

– Nathalie Joffrin d’Au levain d’ici et d’ailleurs vous expliquera comment elle réalise son pain

– et une dégustation gourmande qui clôturera ce rendez-vous convivial ! .

Pôle culturel des Combes 1 Chemin des Vignes

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 04 info@otc3.fr

