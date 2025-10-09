Du monde au Balcon chante Nougaro TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Du monde au Balcon chante Nougaro TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes jeudi 9 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 20:30 – 21:45

Gratuit : non 11 € / 15 € Tarif normal – 15 €Tarid réduit – 11 € Tout public

À l’origine du monde au balcon, il y a trois femmes, trois voix avec l’envie commune de chanter ensemble. Et puis il y a lui, ce maître des mots, des vers et de la prose, ce monstre scénique, cet amoureux de la musique et des femmes. Il y a Claude Nougaro.Claude chantait les femmes comme il les aimait. À leur tour, Virginie, Natacha et Marie lui rendent un hommage féminin et poétique dans un tour de chant a capella.Écrit et interprété par Marie Le Ferrand, Natacha Gourreau et Virginie Chapon.Durée : 1h15

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/