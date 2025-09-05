Du monde au balcon Comédie de Limoges La comédie de Limoges Limoges

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 EUR

Début : 2025-09-05 18:33:00

fin : 2025-09-06

2025-09-05 2025-09-06

Les retrouvailles explosive de deux bombes ! L’une ex-taularde, l’autre nouvelle flic. La journée avait pourtant bien commencée pour Laura, bien installée dans une routine boulot-dodo. Quand Samantha, surnommée « La Bombasse », sort de prison après 5 ans, c’est à cette brave Lolo qu’il revient d’hériter du boulet. Mais 5 ans, c’est long, ça change une femme… et même deux ! Mélangeons à ce cocktail quelques vieux secrets et cela promet une collocation explosive!

Dès 12 ans. Durée 75 min. Réservation sur le site en lien. .

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39

