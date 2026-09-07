« Du mot à la scène : week-end ludique d’écriture de chansons » *COMPLET* Mortagne-sur-Gironde
samedi 3 octobre 2026 · Mortagne-sur-Gironde
Informations pratiques
Mortagne-sur-Gironde
« Du mot à la scène : week-end ludique d’écriture de chansons » *COMPLET*
6 rue des Lilas Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
+ 15 € d’adhésion annuelle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
L’association « Au fil des autres » poursuit ses aventures avec la chanson poétique francophone.
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6 rue des Lilas Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 50 76 31 aufildesautres@orange.fr
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English :
The « Au fil des autres » association continues its adventures with French-language poetic song.
L’événement « Du mot à la scène : week-end ludique d’écriture de chansons » *COMPLET* Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-07 par Royan Atlantique
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