Du musée à la villa du Gurtelbach Musée La Villa Dehlingen

Durée : 1h30

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

En compagnie d’un guide archéologue, découvrez les méthodes de l’archéologie et la vie quotidienne en Alsace Bossue à l’époque romaine.

Plongez dans l'époque romaine à La Villa ! Niché au cœur de Dehlingen, un musée interactif vous invite à explorer un riche patrimoine dans un cadre original alliant logis du XVIIᵉ siècle et extension contemporaine.

L’exposition permanente vous dévoile le métier d’archéologue et la vie romaine à travers une collection de plus de 400 objets archéologiques.

À 1 km du musée, découvrez les vestiges de la villa romaine du Gurtelbach, grand domaine agricole occupé du IIᵉ siècle avant J.-C. jusqu’au Ve siècle après J.-C. Redécouvert par hasard en 1993, le site est toujours en cours de fouille et livre encore de nombreux secrets ! Ne manquez pas l’expérience inédite de la visite en 3D avec une tablette numérique où les vestiges de la villa reprennent vie !

Terminez votre parcours dans le jardin expérimental et éveillez vos sens grâce aux plantes utilisées par les Romains.

© Luc Boegly