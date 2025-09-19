Du musée à l’architecture : Fonctions, matériaux, lexique Musée d’archéologie et de préhistoire de Martinique Fort-de-France

Du musée à l’architecture : Fonctions, matériaux, lexique Vendredi 19 septembre, 09h00 Musée d’archéologie et de préhistoire de Martinique Martinique

Réservé aux lycéens. nombre de places : 20-25

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Le Musée de l’Archéologie et de Préhistoire de la Martinique est un édifice discret dans le paysage urbain foyalais. Il mérite pourtant, d’être découvert ou redécouvert tant sur l’aspect muséal qu’architectural. C’est une visite alliant Histoire et Architecture que le CAUE de Martinique en collaboration avec la Collectivité Territoriale de Martinique a réservé à un public scolaire.

Musée d'archéologie et de préhistoire de Martinique 9 Rue de la Liberte, 97200 Fort-de-France, France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique Ancienne intendance militaire typique des bâtiments coloniaux du XIXe siècle. A pied : Face à la Savane, près de la Poste principale En voiture : Stationnement parkings de la Savane ou Renan En bus par la navette : Arrêt Liberté

Journées européennes du patrimoine 2025

CAUE DE MARTINIQUE