Du parquet de Basket à l’atelier industriel moderne : une rencontre entre talents sportifs et industriels Entreprise SKV Romorantin-Lanthenay

Du parquet de Basket à l'atelier industriel moderne : une rencontre entre talents sportifs et industriels Mercredi 26 novembre, 14h00

2025-11-26T14:00:00 – 2025-11-26T15:30:00

Fin : 2025-11-26T14:00:00 – 2025-11-26T15:30:00

Une initiative originale et porteuse de sens

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie 2025, le Territoire d’Industrie Sologne Val de Cher organise une action innovante : la visite d’entreprises industrielles par des joueurs de pratiques sportives.

L’ADA BLOIS BASKET visitera le 26 novembre à 14h l’entreprise SKV basée à Romorantin avec 15 jeunes joueurs du pôle espoir (centre de formation). L’ADA Blois Basket, et connu et recoonue pour son équipe professionnelle en Élite 2.

Ces jeunes talents, en pleine construction de leur avenir, découvriront les coulisses d’un fleuron industriel local, au cœur de la filière mécanique de précision.

Pourquoi cette rencontre est essentielle ?

Seulement 30 % des joueurs espoirs accèdent au statut de professionnel dans le basket français. Pour les autres, il est crucial d’ouvrir des perspectives concrètes dans des secteurs porteurs. L’industrie, en pleine mutation et en manque de main-d’œuvre qualifiée, offre justement des métiers d’avenir, accessibles, valorisants et ancrés dans le territoire. [ffbb.com]

Un ancrage local fort

SKV, entreprise du groupe TEXALLIANCE, incarne l’excellence industrielle de Romorantin dans le domaine du décolletage, micro-usinage et découpe laser.

Le Territoire d’Industrie Sologne Val de Cher, s’engage activement dans la reconquête industrielle et la valorisation des savoir-faire locaux.

L’ADA Blois Basket, club emblématique du Loir-et-Cher, développe un centre de performance ambitieux, mêlant sport de haut niveau, formation, santé et entreprise.

Des synergies sport/entreprise puissantes

Cette action repose sur des valeurs communes :

Engagement : dans le sport comme dans l’industrie, la rigueur et la persévérance sont clés.

Esprit d’équipe : les métiers industriels sont collaboratifs, tout comme le basket.

Performance : viser l’excellence, que ce soit sur le terrain ou dans l’atelier.

Respect et inclusion : chacun a sa place, chaque parcours mérite d’être valorisé.

Objectifs de la visite

Faire découvrir les métiers industriels : opérateur usinage, technicien qualité, ingénieur production…

Créer des vocations : montrer que l’industrie est moderne, innovante et accessible.

Favoriser les échanges : entre jeunes sportifs et salariés, autour des parcours, des passions et des compétences.

Renforcer l’attractivité du territoire : en valorisant ses entreprises et ses opportunités professionnelles.

Une action exemplaire

Cette initiative est un modèle de coopération territoriale, mêlant :

– Éducation, sport et économie

– Valorisation des talents locaux

– Réponse aux enjeux de recrutement industriel

– Promotion d’un territoire dynamique et solidaire

