Ranrupt

Du paysage vu au paysage dégusté… du champ à l’assiette à la ferme-auberge du Promont

37 Les Hauts Prés Ranrupt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-23 12:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Du paysage vu au paysage dégusté…Du champ à l’assiette !

Ce moment se déroulera en trois temps, avec un moment privilégié avec les éleveurs et éleveuses pour découvrir et comprendre leurs pratiques pastorales, puis il sera suivi d’une balade commentée sur les espaces pastoraux gérés par la ferme-auberge et pourra se conclure pour celles et ceux qui le souhaitent par un repas à la ferme auberge (sur réservation et à la charge des participants). Repas 12h Balade de 14h30 à 18h Infos et réservation 03 88 97 62 85. .

37 Les Hauts Prés Ranrupt 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 62 85 corinne.schynoll@orange.fr

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English :

L’événement Du paysage vu au paysage dégusté… du champ à l’assiette à la ferme-auberge du Promont Ranrupt a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche