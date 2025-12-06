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« Du persil dans les narines » : Café Concert Route d’Uzerche Vigeois

dimanche 4 octobre 2026 · Route d'Uzerche · Vigeois

« Du persil dans les narines » : Café Concert Route d’Uzerche Vigeois

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Route d'Uzerche
Adresse
Centre culturel
Ville
19410 Vigeois
Département
Corrèze
Tarif
12 12 Tarif de base - plein tarif

Vigeois

« Du persil dans les narines » : Café Concert

Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

« Du persil dans les narines » Café concert avec Nathalie Marcillac et Dominique Desmons.
Réservation au 06 81 70 70 12.   .

Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 70 70 12  foyer.vigeois@gmail.com

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English : « Du persil dans les narines » : Café Concert

L’événement « Du persil dans les narines » : Café Concert Vigeois a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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