« Du persil dans les narines » : Café Concert Route d’Uzerche Vigeois
dimanche 4 octobre 2026 · Route d'Uzerche · Vigeois
Informations pratiques
Vigeois
« Du persil dans les narines » : Café Concert
Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois Corrèze
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
« Du persil dans les narines » Café concert avec Nathalie Marcillac et Dominique Desmons.
Réservation au 06 81 70 70 12. .
Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 70 70 12 foyer.vigeois@gmail.com
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English : « Du persil dans les narines » : Café Concert
L’événement « Du persil dans les narines » : Café Concert Vigeois a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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