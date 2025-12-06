Informations pratiques

Vigeois

« Du persil dans les narines » : Café Concert

Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 16:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

« Du persil dans les narines » Café concert avec Nathalie Marcillac et Dominique Desmons.

Réservation au 06 81 70 70 12. .

Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 70 70 12 foyer.vigeois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : « Du persil dans les narines » : Café Concert

L’événement « Du persil dans les narines » : Café Concert Vigeois a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze