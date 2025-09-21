Du pompage à l’électricité : histoires de réseaux techniques Musée des usines municipales Colmar

Du pompage à l’électricité : histoires de réseaux techniques Musée des usines municipales Colmar dimanche 21 septembre 2025.

Du pompage à l’électricité : histoires de réseaux techniques Dimanche 21 septembre, 14h00 Musée des usines municipales Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Installé dans le bâtiment de pompage historique de 1884, le musée présente les anciennes installations techniques des Usines Municipales de Colmar, responsables de la distribution d’eau, de gaz, d’électricité et de la gestion des transports publics.

En parcourant ses espaces, les visiteurs découvrent le monde de la «machinerie», témoin du savoir-faire et de l’engagement des agents techniques au service du quotidien urbain. Cette plongée dans le patrimoine industriel met en lumière une technologie parfois massive, mais toujours pensée pour améliorer la vie des habitants.

Musée des usines municipales Rue Rudenwadelweg (Forêt du Neuland), 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 03 89 24 60 07 http://www.musee-umc.fr Situé sur le bassin-même de l’ancien pompage des eaux du bassin de vie de Colmar, le musée des Usines Municipales a su conserver le patrimoine industriel rattaché aux activités des Usines Municipales : l’eau, le gaz, l’électricité et les transports publics.

Installé dans le bâtiment de pompage historique de 1884, le musée présente les anciennes installations techniques des Usines Municipales de Colmar, responsables de la distribution d’eau, de gaz, et…

© museeumc