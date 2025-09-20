Du Port Vieux au MUGEL, parcours patrimoniaux, sortie nature et Patrimoine Port vieux La Ciotat

Du Port Vieux au MUGEL, parcours patrimoniaux, sortie nature et Patrimoine 20 et 21 septembre

Rendez-vous devant l’Office du Tourisme, durée 3 heures. Accessible à tous avec chaussures de randonnée. Sur inscription uniquement auprès des animateurs bénévoles de l’Atelier bleu

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Cheminement à pied menant du Port Vieux jusqu’à l’entrée du Parc du Mugel, cette sortie passe par onze points d’observation et de commentaires, considérés comme emblématique et illustratifs du passé, ancien ou récent de la Ville.

Port vieux Quai Ganteaume 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06.12.24.74.91 »}, {« type »: « email », « value »: « hmcaprosia@gmail.com »}]

