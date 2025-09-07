Du portrait au selfie Limoges Musée des Beaux-Arts Limoges

Du portrait au selfie Limoges Musée des Beaux-Arts Limoges dimanche 7 septembre 2025.

Du portrait au selfie Limoges

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Une visite commentée sur une thématique choisie à partir des œuvres présentées dans les collections permanentes du musée, pour varier les plaisirs…

> Sur inscription .

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 musee.bal@limoges.fr

English : Du portrait au selfie Limoges

German : Du portrait au selfie Limoges

Italiano :

Espanol : Du portrait au selfie Limoges

L’événement Du portrait au selfie Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-15 par OT Limoges Métropole