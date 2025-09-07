Du portrait au selfie Limoges Musée des Beaux-Arts Limoges
Du portrait au selfie Limoges Musée des Beaux-Arts Limoges dimanche 7 septembre 2025.
Du portrait au selfie Limoges
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Une visite commentée sur une thématique choisie à partir des œuvres présentées dans les collections permanentes du musée, pour varier les plaisirs…
> Sur inscription .
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 musee.bal@limoges.fr
English : Du portrait au selfie Limoges
German : Du portrait au selfie Limoges
Italiano :
Espanol : Du portrait au selfie Limoges
L’événement Du portrait au selfie Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-15 par OT Limoges Métropole