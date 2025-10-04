Du Portugal au Nouveau monde Médiathèque Des Chartreux Issy-les-Moulineaux

Du Portugal au Nouveau monde Samedi 4 octobre, 18h00 Médiathèque Des Chartreux Hauts-de-Seine

Entrée libre

Début : 2025-10-04T18:00:00 – 2025-10-04T19:30:00

Fin : 2025-10-04T18:00:00 – 2025-10-04T19:30:00

Concert par Julien Coulon et Clarisse Catarino

De la Renaissance à la pop actuelle, Clarisse et Julien ont élaboré un répertoire original faisant la part belle à la langue portugaise sous toutes ses formes mais également à la diversité musicale du Portugal et, plus largement, du monde lusophone (musique ancienne, musique folklorique, fado, variété, comptines traditionnelles…).

Médiathèque Des Chartreux 2 rue du Clos-Munier 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238162 https://mediatheques.ville-issy.fr/

© Clarisse Catrino et Julien Coulon