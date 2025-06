DU POTAGER AU PLACARD Nébian 6 juillet 2025 07:00

Hérault

DU POTAGER AU PLACARD Salle des fêtes Nébian Hérault

Atelier de pasteurisation des légumes du jardin potager.

Atelier de pasteurisation des légumes du jardin potager avec Christelle Bèche.

Apprendre les règles de la pasteurisation en préparant trois recettes de courgettes.

Suivi d’un repas partagé.

Sur inscription. .

Salle des fêtes

Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 16 38 31 14 cerise.asso@gmail.com

English :

Workshop to pasteurize vegetables from the kitchen garden.

German :

Workshop zur Pasteurisierung von Gemüse aus dem Gemüsegarten.

Italiano :

Workshop sulla pastorizzazione delle verdure dell’orto.

Espanol :

Taller sobre pasteurización de verduras de la huerta.

